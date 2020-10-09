Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала и благодарила его за спасение

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская забыла, кто ее спас, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы Республики Белорусь, его оппонент на прошедших выборах забыла, что в начале незаконных акций участники добивались сакральной жертвы, и она могла ею стать. Именно Лукашенко спас Тихановскую и распорядился вывезти ее в Литву.

Также действующий президент поспособствовал тому, чтобы женщине дали денег на жизнь в Европе. Она плакала на шее и благодарила за спасение, рассказал белорусский лидер. Посольству Белоруссии в Литве было поручено помочь Светлане с переездом.

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с парламентом Дании, сообщает телеканал "360".