Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:44   9 Октября 2020
Политика

Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала и благодарила его за спасение

Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала и благодарила его за спасение

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская забыла, кто ее спас, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам главы Республики Белорусь, его оппонент на прошедших выборах забыла, что в начале незаконных акций участники добивались сакральной жертвы, и она могла ею стать. Именно Лукашенко спас Тихановскую и распорядился вывезти ее в Литву.

Также действующий президент поспособствовал тому, чтобы женщине дали денег на жизнь в Европе. Она плакала на шее и благодарила за спасение, рассказал белорусский лидер. Посольству Белоруссии в Литве было поручено помочь Светлане с переездом.

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с парламентом Дании, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#белоруссия #лукашенко #тихановская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров