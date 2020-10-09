18:44 9 Октября 2020Политика
Лукашенко рассказал, как Тихановская плакала и благодарила его за спасение
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская забыла, кто ее спас, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам главы Республики Белорусь, его оппонент на прошедших выборах забыла, что в начале незаконных акций участники добивались сакральной жертвы, и она могла ею стать. Именно Лукашенко спас Тихановскую и распорядился вывезти ее в Литву.
Также действующий президент поспособствовал тому, чтобы женщине дали денег на жизнь в Европе. Она плакала на шее и благодарила за спасение, рассказал белорусский лидер. Посольству Белоруссии в Литве было поручено помочь Светлане с переездом.
Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с парламентом Дании, сообщает телеканал "360".