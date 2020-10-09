Четыре города России возобновят международные рейсы

Некоторым городам России разрешили возобновить международные рейсы. Информацию 9 октября опубликовали на сайте Росавиации.

Самолеты за рубеж снова начнут летать Из Владивостока, Грозного, Красноярска и Самары. Ранее лайнеры за границу начали отправляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Калининграда.

Регулярное авиасообщение с другими странами было прекращено 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные,санитарные и гуманитарные рейсы.