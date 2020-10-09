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18:39   9 Октября 2020
Общество

Собянин заявил, что в Москве не планируют ничего закрывать

Собянин заявил, что в Москве не планируют ничего закрывать

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не собираются закрывать город. Он считает, что остановка работы предприятий будет самым последним шагом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Собянин понимает, что многие москвичи морально устали от ограничительных мер. Однако надо собрать силы и потерпеть еще несколько месяцев, пока не начнут производить российскую вакцину против COVID-19 в промышленных масштабах.

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Автор: Юлия Яковлева
#собянин #меры #коронавирус

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