Собянин заявил, что в Москве не планируют ничего закрывать

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не собираются закрывать город. Он считает, что остановка работы предприятий будет самым последним шагом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Собянин понимает, что многие москвичи морально устали от ограничительных мер. Однако надо собрать силы и потерпеть еще несколько месяцев, пока не начнут производить российскую вакцину против COVID-19 в промышленных масштабах.