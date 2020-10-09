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18:17   9 Октября 2020
Общество

Беглов посетил Центр детского технического творчества на Обуховском заводе

Беглов посетил Центр детского технического творчества на Обуховском заводе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с визитом посетил Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации, передает Смольный.

Учреждение начало функционировать при Обуховском заводе. Открытие центра приурочено к празднованию 200-летия основателя организации — Павла Обухова. Крайне важно, чтобы руководство предприятия заботилось о своем будущем, подчеркнул градоначальник.

"Этот центр поможет подготовить смену. Со временем он станет полноценным центром профориентации, где будут воспитывать талантливых инженеров", — заявил Александр Беглов.

На базе центра уже начались занятия в первой группе. Один из уроков и посетил губернатор Северной столицы. По факту визита он заявил, что подобные занятия должны быть доступны для всех юных жителей Санкт-Петербурга.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #беглов #обуховский завод

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