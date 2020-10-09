Присматривающие за нетрудоспособными могут получать повышенные выплаты

Некоторые россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, могут рассчитывать на выплаты в 10 тысяч рублей. О правилах начислений напомнили PRIMPRESS.

Заботящиеся о нетрудоспособных имеют право на компенсации от государства в том случае, если сами являются трудоспособными, но неработающими гражданами Российской Федерации. В таком случае им назначается выплата в 1200 рублей.

Однако в некоторых случаях размер ежемесячных начислений может значительно возрасти. Это происходит, если на выплату рассчитывают родители детей-инвалидов, осуществляющие уход. Таким гражданам выплачивается по 10 000 рублей.

Ранее СМИ писали об изменении порядка выдачи и оформления больничных листов. С 14 декабря листки нетрудоспособности будут выдавать только по письменному разрешению пациента.