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18:05   9 Октября 2020
Экономика

Присматривающие за нетрудоспособными могут получать повышенные выплаты

Присматривающие за нетрудоспособными могут получать повышенные выплаты

Некоторые россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, могут рассчитывать на выплаты в 10 тысяч рублей. О правилах начислений напомнили PRIMPRESS.

Заботящиеся о нетрудоспособных имеют право на компенсации от государства в том случае, если сами являются трудоспособными, но неработающими гражданами Российской Федерации. В таком случае им назначается выплата в 1200 рублей.

Однако в некоторых случаях размер ежемесячных начислений может значительно возрасти. Это происходит, если на выплату рассчитывают родители детей-инвалидов, осуществляющие уход. Таким гражданам выплачивается по 10 000 рублей.

Ранее СМИ писали об изменении порядка выдачи и оформления больничных листов. С 14 декабря листки нетрудоспособности будут выдавать только по письменному разрешению пациента.

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Автор: Илья Романович
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