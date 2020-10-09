Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов

На данный момент из почти четырех миллионов трудоспособных россиян с той или иной категорией инвалидности устроены на работу всего 25% человек. Минтруд причиной такого явления видит «невысокую ответственность работодателей»: формально требования закона «О социальной защите инвалидов в РФ» исполняются, но на рынке труда появляются рабочие места, заведомо неподходящие для заявленной группы граждан.

Поэтому ведомство планирует заставить бизнес не только создавать такие рабочие места, но и в обязательном порядке нанимать инвалидов. Работодатели, не выполняющие новые требования, будут наказываться штрафами.

Основатель фонда «Возможно Все», первая женщина на коляске, покорившая Эльбрус, Ксения Безуглова в эффективность предложенных Министерством труда мер не верит. Общественный деятель считает, что закон так и продолжит работать только на бумаге, ведь наниматель не заинтересован в сотруднике на коляске, который, к примеру, не может оказаться в офисе вовремя из-за отсутствия доступной городской среды. Система образования для особенных категорий граждан, по мнению Безугловой, тоже нуждается в доработке, а неквалифицированных кадров никто не хочет видеть в своем коллективе.

«Хорошим подспорьем для инвалидов могла бы стать государственная программа «Бизнес-наставничество», когда предприниматели, каким-то образом простимулированные государством, брали бы на патронат особенных людей, учили бы их, развивали, получая взамен, к примеру, преференции по налогам или частичную компенсацию их заработных плат», — убеждена Ксения Безуглова, «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках.

Сейчас Ксения еще и сопредседатель Партии Роста. Она безрадостно прогнозирует, что в существующих реалиях бизнесмен, обвешанный кучей обязательств, скорее заплатит штраф, чем возьмет на работу человека с инвалидностью.

Коллега Безугловой по партии Елена Ульянова уверена, что работодатели несправедливо не обращают внимание на людей с ограниченными возможностями.

«Статистика показывает, что инвалиды-колясочники высокоэффективны в решении задач как удаленные модераторы в самых различных сферах. Некоторые формы аутизма делают инвалидов великолепными программистами», — заметила депутат Томской думы в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Самая молодая прабабушка России настаивает на проведении общественных и экспертных слушаний по проблеме. Только после этого, по мнению Ульяновой, нужно реформировать имеющееся законодательство.