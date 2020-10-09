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17:41   9 Октября 2020
Весь мир

Пакистан отказался от TikTok

Пакистан отказался от TikTok

Власти Пакистана запретили TikTok на территории страны. Причина тому — «аморальный и непристойный» контент приложения. Об этом сообщает издание The Independent.

Представитель Пакистанского управления электросвязи объяснил блокировку китайского приложения многочисленными жалобами от населения страны на недопустимое содержание видеороликов в соцсети.

Ранее власти США решив, что приложение китайской компании ByteDance может нести угрозу безопасности страны, начали  блокировать TikTok на всей территории Америки.

В июне 2020 TikTok оказался заблокированным в Индии с пояснением, что приложение «пагубно влияет на суверенитет и безопасность страны».

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#общество #весь мир #тикток

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