Пакистан отказался от TikTok

Власти Пакистана запретили TikTok на территории страны. Причина тому — «аморальный и непристойный» контент приложения. Об этом сообщает издание The Independent.

Представитель Пакистанского управления электросвязи объяснил блокировку китайского приложения многочисленными жалобами от населения страны на недопустимое содержание видеороликов в соцсети.

Ранее власти США решив, что приложение китайской компании ByteDance может нести угрозу безопасности страны, начали блокировать TikTok на всей территории Америки.

В июне 2020 TikTok оказался заблокированным в Индии с пояснением, что приложение «пагубно влияет на суверенитет и безопасность страны».