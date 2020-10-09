17:41 9 Октября 2020Весь мир
Пакистан отказался от TikTok
Власти Пакистана запретили TikTok на территории страны. Причина тому — «аморальный и непристойный» контент приложения. Об этом сообщает издание The Independent.
Представитель Пакистанского управления электросвязи объяснил блокировку китайского приложения многочисленными жалобами от населения страны на недопустимое содержание видеороликов в соцсети.
Ранее власти США решив, что приложение китайской компании ByteDance может нести угрозу безопасности страны, начали блокировать TikTok на всей территории Америки.
В июне 2020 TikTok оказался заблокированным в Индии с пояснением, что приложение «пагубно влияет на суверенитет и безопасность страны».