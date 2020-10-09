Пригожин надеется на прекрасное будущее России "без Навальных и американского лобби"

Предприниматель Евгений Пригожин уверен, что Россию ждет прекрасное будущее без Алексея Навального и американского лобби.

Сторонник блогера Навального, ведущий Владимир Милов ранее во время программы "Россия будущего" на YouTube-канале "Навальный LIVE" оскорбил бизнесмена Евгения Пригожина. Издание "Накануне.RU" попросило петербургского предпринимателя прокомментировать нападки в свой адрес.

Юристы Пригожина в ближайшее время займутся случившимся и заставят Милова в законном порядке ответить за слова оскорбительного характера. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

"К счастью, России в ближайшей перспективе не грозит то, о чем говорит Милов. Как бы ему этого ни хотелось. Нашу страну ждет прекрасное будущее: с высоким благосостоянием народа, с сильным социально-ориентированным государством, основанным на национальных ценностях российских народов, с колоссальным влиянием во всем мире. Но, наверняка, без миловых, навальных, без западного и американского лобби, без однополых браков", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании.

Ранее Владимир Милов оскорбительно высказывался о детском докторе, известном хирурге и сопредседателе Общероссийского народного фронта Леониде Рошале, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Так, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов потребовал от Милова незамедлительных извинений перед Рошалем. Однако сторонник Навального делать этого не спешит.