Вассерман объяснил, как нужно ответить на операцию Запада по окружению РФ

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман сообщил телеканалу «Рен-ТВ», что за несколько месяцев до начала протестов в Бишкеке агентства Соединенных Государств Америки (СГА) по защите демократии выделили средства наблюдателям на выборы в Киргизии.

По словам интеллектуала, весь процесс выборов соответствовал установленному регламенту. Избирателей допускали на участки только по отпечаткам пальцев и сразу же регистрировали. Это нужно для того, чтобы один человек не мог проголосовать в двух местах. Наблюдатели побывали на каждом двадцатом участке и не нашли ни одного повода для подозрений.

Но на этом получившие американские гранты «защитники демократии» не успокоились, сообщил Вассерман. 4 октября выборы прошли спокойно. 5 октября по призыву партий, не прошедших семипроцентный барьер, начались массовые беспорядки. Протестующие захватили парламент и администрацию президента. А спустя сутки Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала выборы недействительными.

«Открытым текстом полагаю: если ОБСЕ признала выборы безупречно демократичными, то либо все соучастники протеста с европейской точки зрения преступники, либо сама ОБСЕ уже никто и звать никак, а на ее решения можно вовсе не обращать внимания. Правда, в Киргизии все цветные бунты опираются на противостояние регионов», — объяснил Вассерман.

В настоящий момент в киргизский парламент прошли только те политические партии, которые представляют юг страны. Но при этом оставляет вопросы «транш» СГА на развитие и содержание малых объединений. Также Вассерман напомнил про военную базу «Манас», которую американцы оборудовали в 2001 году для переброски грузов и военнослужащих на территорию Афганистана. Сейчас она закрыта.

«Операция по окружению РФ в разгаре! И нам в данном случае надо реагировать предельно жестко. Не оглядываясь на ОБСЕ, ЕС, СГА. Потому что когда зачищают союзников, надо понимать: следующим будешь ты сам», — подытожил специалист.

Явка на выборах в Киргизии составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») и «Биримдик» («Единство»), а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»).

Ранее Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения. По его указу в столицу страны вошли войска. По сообщениям СМИ, режим ЧП перестанет действовать 21 октября 2020 года.