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16:56   9 Октября 2020
Армия

Президент Азербайджана объявил о разрушении статус-кво в Карабахе

Президент Азербайджана объявил о разрушении статус-кво в Карабахе

Никакой линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха уже не существует. Она уничтожена Баку. Такое заявление сделал президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Алиев также добавил, что вместе с этим в регионе был разрушен статус-кво. Именно азербайджанская сторона изменила его, отметил глава республики.

Министерство обороны Армении 27 сентября сообщило, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана совершена серия артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Нагорно-Карабахской Республики. После этого Баку организовал наступление по всей линии соприкосновения. Атаки удалось отразить военным Еревана.

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #алиев #статус-кво #нагорный карабах

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