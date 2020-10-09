Президент Азербайджана объявил о разрушении статус-кво в Карабахе

Никакой линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха уже не существует. Она уничтожена Баку. Такое заявление сделал президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Алиев также добавил, что вместе с этим в регионе был разрушен статус-кво. Именно азербайджанская сторона изменила его, отметил глава республики.

Министерство обороны Армении 27 сентября сообщило, что со стороны Вооруженных сил Азербайджана совершена серия артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Нагорно-Карабахской Республики. После этого Баку организовал наступление по всей линии соприкосновения. Атаки удалось отразить военным Еревана.