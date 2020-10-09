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16:50   9 Октября 2020
Общество

Российский медик назвал условие окончания пандемии коронавируса

Российский медик назвал условие окончания пандемии коронавируса

Коронавирусная инфекция в ближайшем будущем станет не страшнее обычной простуды. Таким мнением поделился главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на программе "Специальный гость" на канале RTVI.

Четких прогнозов по распространению COVID-19 до сих пор сделать не удалось. Однако пандемия обязательно закончится, и останутся только сезонные вспышки инфекции. Коронавирус встанет наряду с обычной простудой, отметил Проценко в интервью Тине Канделаки. Победить инфекцию поможет коллективный иммунитет.

Причиной роста числа новых случаев COVID-19 в Москве стало несоблюдение горожанами санитарных мер. Жители расслабились и перестали носить маски и соблюдать правила личной гигиены. Дети вернулись в школы, а сотрудники — на рабочие места в офисы. Все это спровоцировало распространение коронавируса, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#прогноз #коронавирус #проценко

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