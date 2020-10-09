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16:40   9 Октября 2020
Армия

Глава Азербайджана дал Армении последний шанс для перемирия

Глава Азербайджана дал Армении последний шанс для перемирия

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана следования резолюции Совбеза ООН и отметил, что дает Еревану последний шанс для вывода войск из Карабаха.

Как сообщает РИА Новости, президент Азербайджана также отметил, что его страна никогда не смирится с оккупацией Нагорного Карабаха армянской стороной.

"Армения должна принять базовые принципы урегулирования карабахского конфликта и оставить захваченные территории Азербайджана", — отметил в своем обращении Алиев

Напомним, что с 1988 года регион Нагорного-Карабахской Республики стал спорной территорией между Арменией и Азербайджаном, после того как власти республики заявили о своем желании выйти из состава Азербайджанской ССР. К 1994 году Баку полностью утратил контроль над территорией, но не оставил надежды вернуть ее в свой состав.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.

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Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #армения #ильхам алиев #нагорный карабах

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