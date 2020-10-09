Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанские войска взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе поселок Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, обращаясь к нации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша армия заняли поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Гозляк, Горазизли, Гышлаг, Гарачайлы, Афандиляр, Сулейманлы, Сур", — передает российское агентство слова Алиева.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт между Баку и Ереваном. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий. Мировое сообщество призвало Армению и Азербайджан к миру.