Российские компании снизили расходы на командировки сотрудников

Экономить на командировках в России по итогам сентября стали на 6% чаще, чем год назад, сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на исследование портала tutu.ru.

Все чаще рабочие поездки организуются в последний момент: минувшим летом так поступали в 55% случаев, а в 2019 году — 46%, следует из анализа бронирований железнодорожных и авиабилетов. И все же с наступлением осени эта статья расходов компаний несколько выросла.

Руководитель "Туту Командировки" Наталья Погиблева отметила, что данный сервис восстанавливается от "коронакризиса" быстрее, чем рынок деловых поездок в целом. Уже в июле спрос фиксировался на уровне 80% от "доковидных" мартовских показателей, и эксперты рассчитывают, что в ближайшее время рост продолжится.

Минтранс РФ ранее предложил сохранить субсидии на погашение расходов за пассажирские перевозки в связи с пандемией. Программа, направленная на выплату ежемесячных компенсаций авиакомпаниям, начала действовать в мае.