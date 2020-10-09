Украина просит защиты у Великобритании, опасаясь белорусского сценария

Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку летального оружия и кредит в размере одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов). Руководитель офиса президента в Киеве Андрей Ермак сообщил, что эти деньги пойдут на укрепление военно-морских сил Украины и постройку новых кораблей, которые будут использованы в Черном море.

Британская газета The Guardian пишет, что главу офиса президента Владимира Зеленского сильно беспокоит ситуация в Белоруссии. Напомним, 9 августа 2020 года в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

Андрей Ермак полагает, что волнения в соседней Белоруссии представляют потенциальную прямую угрозу для Украины. От Европейского союза (ЕС) и Великобритании Киев потребовал гарантии того, что они окажут помощь в обеспечении безопасности.

Помимо этого, в Украине планируют создать специальный центр ЕС или Североатлантического альянса (НАТО) для противостояния «российской дезинформации и пропаганде». Об этом Ермак сообщил в ходе выступления в аналитическом центре Chatham House.

«В худшем случае мы [Украина] столкнемся с самой прямой угрозой нашей независимости и территориальной целостности. Мы на передовой. Мы должны действовать конкретно, чтобы противодействовать таким угрозам без всяких дипломатических тонкостей», — подчеркнул помощник Зеленского.

Ермак упомянул и боевые действия на Востоке Украины. Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после госпереворота.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ермак заявил, что нынешнее перемирие в Донбассе пока остается хрупким. С момента его начала, по словам помощника президента Украины, погиб один военнослужащий. Ермак описал 70-дневное перемирие как «огромное достижение», за которым все же нужно очень внимательно следить «скрестив пальцы».

При этом глава офиса Зеленского заверил, что президент Украины не желает враждовать с Россией:

«Стратегия [Зеленского] заключается в том, чтобы не устраивать крупные военные парады и не обвинять русских во всех бедах нашей страны. Это никак не поможет украинцам. Мы должны быть осторожны и хладнокровны, чтобы продвигать интересы Украины и использовать все возможные площадки для переговоров. Мы должны снижать напряженность в государстве и спасать жизни людей».

Спикер уточнил, что некоторые партнеры Украины, в том числе Франция и Германия, в последнее время разочаровались в мирных переговорах по Донбассу. Однако администрация Зеленского с этим не согласна. Ермак призвал Берлин, Париж и Москву как можно скорее начать новые переговоры о мире на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что Зеленский «надавил» на Джонсона, чтобы тот поскорее определил график вступления Украины в НАТО.

Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит 8 октября 2020 года. Там они обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества и подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также президент Украины отметил важность «совместного противостояния влиянию России».