Советница Атамбаева заявила о покушении на экс-президента страны

В Бишкеке было совершено покушение на бывшего главу Киргизии Алмазбека Атамбаева, о чем сообщила его советница Кундуз Жолдубаева.

По словам советницы бывшего лидера Киргизии сам он не пострадал, попытка покушения на его жизнь была совершена во время митинга в Бишкеке.

"В машину экс-президента стреляли боевыми пулями. Алмазбек Шаршенович не пострадал", — указала Жолдубаева.

Нападавшие стреляли в автомобиль марки Mercedes. Предположительно, обстрел велся боевыми патронами, так как на бронированном автомобиле остались следы от пуль. Сам экс-президент отметил, что его "попытались ликвидировать".

Подробности инцидента пока не сообщаются. Ранее Алмазбек Атамбаев и его сторонники приняли участие в митинге в центре Бишкека, который прошел на площади Ала-Тоо. По информации агентства Sputnik, к ним от Дома правительства направились сторонники Садыра Жапарова, после чего завязалась потасовка, закончившаяся стрельбой. На месте нападения были обнаружены две гильзы.