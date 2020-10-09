Жителям Москвы необходимо строго соблюдать рекомендации по нераспространению коронавируса до начала массовой вакцинации россиян от заболевания. Такое мнение выразил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник призвал горожан "собраться и продержаться" еще несколько месяцев, пока отечественная вакцина от COVID-19 не поступит в массовое производство. Люди устали от ограничений из-за коронавируса, однако эти меры необходимы в сложившейся ситуации, заключил Собянин.