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15:54   9 Октября 2020
Общество

Собянин объяснил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19

Собянин объяснил, как долго придется соблюдать ограничения из-за COVID-19

Жителям Москвы необходимо строго соблюдать рекомендации по нераспространению коронавируса до начала массовой вакцинации россиян от заболевания. Такое мнение выразил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник призвал горожан "собраться и продержаться" еще несколько месяцев, пока отечественная вакцина от COVID-19 не поступит в массовое производство. Люди устали от ограничений из-за коронавируса, однако эти меры необходимы в сложившейся ситуации, заключил Собянин.

 

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #коронавирус

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