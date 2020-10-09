Соловьев не позволил эксперту из Азербайджана оправдать обстрел храма

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев не позволил азербайджанскому политологу Саадат Кадыровой оправдать действия ее соотечественников, обстрелявших храм в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

Кадырова прокомментировала произошедшее в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Политолог заявила, что военнослужащие Азербайджана оправданно обстреляли Храм Всеспасителя, так как там находились «оккупанты» — армянские военные. Баку видит военнослужащих Армении, находящихся на территории Карабаха, кем-то вроде террористов, продолжила Саадат. Их необходимо преследовать везде, где бы они не находились, даже в храме, категорична гостья передачи.

Эти слова возмутили телеведущего Владимира Соловьева. Кроме того, он подчеркнул, что даже если официальный Баку считает армянских военных в Карабахе оккупационными войсками, они от этого не становятся террористами.

«Это совершенно разные понятия», — уверен журналист.

Политолог из Азербайджана попыталась настаивать, что «оккупационные войска» необходимо преследовать и настигать в любом месте. Однако Соловьев в ответ заявил, что в храме этого делать совершенно не следует. Также ведущий напомнил, что в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в храм пострадали журналисты из России.

Слова Саадат Кадыровой шокировали и журналиста Михаила Шахназарова, который прокомментировал жаркую дискуссию на ток-шоу Соловьева в Twitter:

«Я многое видел. Но чтобы женщина ратовала за расстрел древних храмов, я не видел даже в кино», — написал Шахназаров.

Напомним, накануне азербайджанские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по собору в карабахском городе Шуша. В момент обстрела там было много людей, в том числе российские журналисты.

За час до инцидента в сети опубликовали видео, как армянские военные молятся в Храме Всеспасителя перед отправкой на передовую. Военкор Александр Коц также заметил, что на кадрах также отчетливо видны гражданские лица. Однако это не остановило азербайджанские войска от артиллерийского удара.