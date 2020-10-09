15:47 9 Октября 2020Армия
Специалисты ООН назвали количество погибших мирных жителей в Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе стали причиной гибели не менее 53 мирных жителей, в числе которых имеются и дети, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
Резкая эскалация ситуации на границе Армении и Азербайджана произошла 27 сентября, в результате чего были возобновлены активные боестолкновения в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что причиной обострения обстановки в Нагорном Карабахе послужила наступательная операция, развернутая азербайджанскими военнослужащими.
Азербайджанские войска ранее несколько раз ударили по собору Святого Христа Всеспасителя, расположенному в Шуши, используя артиллерию. В ходе одного из обстрелов серьезно пострадал военный корреспондент из России Юрий Котенок.