Специалисты ООН назвали количество погибших мирных жителей в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе стали причиной гибели не менее 53 мирных жителей, в числе которых имеются и дети, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Резкая эскалация ситуации на границе Армении и Азербайджана произошла 27 сентября, в результате чего были возобновлены активные боестолкновения в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что причиной обострения обстановки в Нагорном Карабахе послужила наступательная операция, развернутая азербайджанскими военнослужащими.

Азербайджанские войска ранее несколько раз ударили по собору Святого Христа Всеспасителя, расположенному в Шуши, используя артиллерию. В ходе одного из обстрелов серьезно пострадал военный корреспондент из России Юрий Котенок.