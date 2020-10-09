Ситуация в Киргизии стала одной из тем, которые президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ.

Участники совещания согласились с мнением российского лидера о том, что нужно добиться скорейшей стабилизации обстановки в этой стране, чтобы предотвратить скатывание к хаосу.

Представители партий, не прошедших в парламент Киргизии по итогам голосования, 6 октября устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. Созданные оппозиционерами структуры объявили о переходе власти и назначении новых глав правительства и ведомств. ЦИК признал итоги выборов недействительными.