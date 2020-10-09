Лоза предрек поток российских музыкантов на Grammy после успеха Агутина

Певец и композитор Юрий Лоза положительно отреагировал на новость о том, что российский музыкант Леонид Агутин представлен в лонг-листе премии Grammy сразу в пяти номинациях.

Лоза порадовался за коллегу.

«И замечательно. Замечательно, если наши российские ребята начнут потихонечку появляться на страницах всяких изданий, занимать какие-то места, получать какие-то премии, разве это плохо», — сказал автор песни «Плот» в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

О том, что российский певец Леонид Агутин претендует на престижную музыкальную премию Grammy, сообщила его пресс-секретарь Наталия Николенко.

Альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» номинировали на американскую музыкальную премию «Грэмми». Пластинка, которую певец записал вместе с латиноамериканскими музыкантами, поборется за призы сразу в пяти номинациях.https://t.co/lerl6GpZKb — It's My City (@itsmycityekb) October 9, 2020

Альбом Агутина La Vida Cosmopolita, релиз которого состоялся в конце марта 2020 года номинирован как «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». В его создании принимали участие музыканты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Совместный трек с Ал Ди Меола «Just A Rainy Day» претендует на премию в номинации «Лучшая аранжировка» и «Лучший дуэт». Кроме того, клип Агутина Funky Cha номинирован как «Лучшее музыкальное видео».

«Это номинации лонг-листа. Шорт-лист будет объявлен в декабре», — передает ТАСС слова представителя артиста.

По мнению Юрия Лозы, признание Агутина на Западе может «протоптать дорожку» остальным отечественным исполнителям. Певец провел параллель с советским композитором-песенником Виктором Резниковым, чьим творчеством в свое время заинтересовались продюсеры из США.

25 фев 1992 г умер Виктор Резников- композитор, поэт, певец, автор многих песен, которые вошли в репертуар Пугачевой, Боярского, Леонтьева. pic.twitter.com/Y6CsXBk77c — В этот день (@dav2307) February 25, 2017

В июне 1990 года вышел советско-американский альбом Music Speaks Louder Than Words, а песня «Don’t Stop Now / Funk Boutique» смогла попасть в хит-парад танцевальной музыки Hot Dance Music журнала Billboard в Америке. Это стало беспрецедентным случаем.

«Когда Витя Резников попал в эти списки, он был так рад, говорил, что вот сейчас он протопчет дорожку. Он сделал первый российско-американский проект тогда. И говорил, что это все раскрутится, пойдет столько талантливых людей у нас, но потом, после его смерти [в 1992 году — прим. ред.], это все дело как-то затухло. Сейчас вот вторая попытка такая, почему бы и нет. Будет хорошо. Поэтому мы все “за” двумя руками», — поддержал Агутина Лоза.

Впрочем, артист посетовал на то, что на Западе большей популярностью пользуются латиноамериканские композиции. По его мнению, отечественные произведения также должны заслуживать особого внимания со стороны зарубежных коллег.

«Почему там попадают с латиноамериканским альбомом? Хорошо бы с российским, чтобы немного российской музыки они узнали. А не то, что мы можем играть латинскую музыку. Чего не хватает немножко. Потому что популяризировать какую-то чужую музыку все-таки мы давно научились, а вот популяризировать свою пока не очень получается», — сожалеет Лоза.

Премия Grammy ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Она считается одной из самых авторитетных. В 2021 году Grammy пройдет в 63-й раз. Вошедших в шорт-лист объявят в январе 2021 года.