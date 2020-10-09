"Русская Гуманитарная Миссия" прибыла в сирийский поселок Шатха

Жители поселка Шатха получили груз гуманитарной помощи из 200 индивидуальных наборов, сообщает Федеральное агентство новостей.

О совместной гуманитарной акции, проведенной силами российских сотрудников Центра примирения враждующих сторон в САР и "Русской гуманитарной миссии", рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Русских волонтеров в поселке ждали, до прибытия автоколонны в сопровождении военной полиции ВС РФ жители уже собирались у здания местной школы. Для граждан пострадавшей от террористов Шатхи каждая гуманитарная акция российских военных - это радостное событие. Мухаммад Омар привел на акцию сына.

"Мы давным-давно любим Россию и доверяем ей. Потому, что твердо знаем: где есть русские – там всегда мир и спокойствие", — ответил Омар корреспонденту ФАН.

Жители получили от волонтеров около двухсот наборов с продуктами питания, предметами личной гигиены и бытовой химии. По мнению представителей "Русской Гуманитарной Миссии", им удалось оставить добрые воспоминания о россиянах еще у 200 семей.

Шатха была выбрана фондом не случайно. Здесь проживает около 700 семей, в 30 из которых есть ветераны боевых действий, получившие инвалидность во время участия в освобождении различных городов и поселений Сирии от террористов. Это не первая подобная акция — российские фонды при поддержке военных и ЦПВС проводят такие мероприятия каждые три месяца даже в самых труднодоступных населенных пунктах.