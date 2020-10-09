Верховный суд запретил Зеленскому общаться на русском языке 

Президент Украины Владимир Зеленский обязан общаться на государственном языке, пока находится в должности главы государства. Такое решение приняли в Верховном суде Украины, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил иск гражданина Украины, который потребовал запретить Владимиру Зеленскому общаться по-русски. Теперь глава государства обязан говорить исключительно на украинском.

Иск поступил в суд после выступления Зеленского на IT-форуме в мае 2019 года. Заявитель потребовал суд признать неправомерным общение украинского лидера на языке иностранного государства. Инстанция приняла решение удовлетворить требование и заявила, что, находясь на посту президента, Владимир Зеленский несет за свои действия политическую ответственность.