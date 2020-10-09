Совет главредов СМИ выбрал новый вектор развития ФАН

Новый главный редактор назначен в Федеральном агентстве новостей. К такому решению пришел совет директоров средств массовой информации, которые входят в Медиагруппу "Патриот", сообщает ФАН.

Должность главреда заняла Кристина Масенкова. Ранее она руководила ФАН-ТВ и отделом специальных расследований. Приобретенный опыт поможет ей реализовать новые интересные проекты. Редакция ФАН планирует больше уделять внимание эксклюзивным материалам на разные злободневные темы.

Количество авторских статей агентства в ближайшее время значительно возрастет. Ранее возглавлявший ФАН Евгений Дабижа переходит на другую, не менее важную работу, информация об этом появится в скором времени.