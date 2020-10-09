«Коммунисты России» раскритиковали лауреата Нобелевской премии мира

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, ранее раскритиковавший выдвижение блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, остался недоволен и итоговым решением Нобелевского комитета, который в итоге присудил престижную награду Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

В беседе с «Политикой Сегодня» Малинкович заявил, что организация уже давно не справляется с обязанностями по разрешению международных проблем.

«По традиции нам более понятно, когда премия дается конкретной персоне, или же коллективу в несколько человек. В других номинациях они назначают более адекватно. Но сама процедура присуждения Нобелевской премии уже не раз подвергалась критике. Но более авторитетной награды пока нет, хоть ее авторитет и значительно снизился в последние годы», — рассуждает Малинкович.

Премию мира присудили ВПП за «борьбу с голодом», а также за «вклад в улучшение условий для мира в регионах, пострадавших от конфликтов». С 1963 года Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь неимущим в развивающихся странах, включая жертв военных действий, природных и техногенных катастроф. В программе задействованы около 17 тысяч человек.

Сергей Малинкович не разделяет мнение Нобелевского комитета об эффективности ВПП.

«Как специалист по странам третьего мира скажу: ничего не изменилось. Как голодали, так и продолжают голодать. Какие там программы, все это ерунда. Любой турист, если он хочет посмотреть что такое голод, пусть едет в Африку, где даже самые развитые страны, вроде ЮАР или Египта страдают. Азия то же самое, и даже Индия, которая пытается конкурировать с Китаем. Но даже в столице Дели мы видим жуткие трущобы. <...> ООН давно обанкротилась, а премия дана не заслужено», — убежден собеседник ПС.

WORLD EXCLUSIVE: Listen to the call between David Beasley, executive director of the World Food Programme @WFP and Olav Njølstad, Secretary of the Norwegian Nobel Committee, recorded shortly after the announcement of the 2020 Nobel Peace Prize. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/hAaT2ejODJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

По оценке Малинковича, среди нынешних претендентов на Нобелевскую премию мира самым достойным был экс-президент Бразилии Лула да Силва, возглавлявший страну с 2002 по 2010 год. Его рейтинги популярности были рекордными, известный левыми взглядами да Силва смог обеспечить рост экономике страны.

«Он без ООН вырвал страну из нищеты и поднял уровень жизни. Он отправил учиться миллионы детей. Он ввел программу программу, по которой родители получали деньги за то, что их дети ходят в школу. Из-за бедности детей отправляли с работать с малолетства. И много у него так. Но американцы посадили его в тюрьму по фальсифицированному обвинению (в 2018 Лула да Силва сел в тюрьму по обвинению в коррупции, но в 2019 году суд выпустил его на свободу — прим.ред.)»

Не меньше заслуживают награду те, кто способствует установлению мира на Ближнем Востоке, продолжил собеседник издания. Например, президент Сирии Башар Асад, который при содействии РФ продолжает сохранять и развивать светское государство.

«Это люди, которые добрились чего-то. Их усилия по установлению мира и улучшению жизни людей очевидны. Но такого в ООН нет. Эта организация давно утратила свой авторитет. Они допустили войну в Ливии, бомбардировку в Югославии. А где ООН в Карабахе? Они что-то сделали, чтобы нормализовать ситуацию в Белоруссии? В Киргизии сейчас черт знает что, и где ООН? — возмущается Малинкович. — Ощущение, что они долго думали-думали на счет премии и решили: ни себе, ни людям. Либо кто-то решил утопить эти деньги в мутных водах в этот и так непростой период коронавируса».

Ранее «Коммунисты России» предлагали присудить престижную премию генсеку СССР Леониду Брежневу посмертно. Председатель партии Максим Сурайкин требовал отменить норму о том, что Нобелевскую премию может получить только ныне живущий человек. Малинкович объяснил «Политике Сегодня» почему кандидатура Брежнева должна быть рассмотрена комитетом.

В 2020 году на премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций — число кандидатов стало одним из самых больших в истории награды. Впрочем, рекорд 2016 года все же побить не удалось: тогда среди соискателей премии было 376 претендентов. Не менее конкурентная борьба за премию может развернуться и в 2021 году.

На соискание премии были выдвинуты кандидатуры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера не раз попадали в список номинантов. В частности, Путина выдвигали на премию мира в 2016 году, а Трампа — в 2018-м.

Нобелевская премия мира не в первый раз присуждается организации, а не конкретному деятелю. Так, в 2013 году ее получила другая структура ООН — Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) за вклад в уничтожение химического оружия в Сирии. Размер премии в этом году — 10 миллионов крон (1,1 млн долларов или более 900 тыс евро). Обычно средства идут на благотворительность.