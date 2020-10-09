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18:39   9 Октября 2020
Общество

«Коммунисты России» раскритиковали лауреата Нобелевской премии мира

«Коммунисты России» раскритиковали лауреата Нобелевской премии мира

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, ранее раскритиковавший выдвижение блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, остался недоволен и итоговым решением Нобелевского комитета, который в итоге присудил престижную награду Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. 

В беседе с «Политикой Сегодня» Малинкович  заявил, что организация уже давно не справляется с обязанностями по разрешению международных проблем.

«По традиции нам более понятно, когда премия дается конкретной персоне, или же коллективу в несколько человек. В других номинациях они назначают более адекватно. Но сама процедура присуждения Нобелевской премии уже не раз подвергалась критике. Но более авторитетной награды пока нет, хоть ее авторитет и значительно снизился в последние годы», — рассуждает Малинкович.

Премию мира присудили ВПП за «борьбу с голодом», а также за «вклад в улучшение условий для мира в регионах, пострадавших от конфликтов». С 1963 года Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь неимущим в развивающихся странах, включая жертв военных действий, природных и техногенных катастроф. В программе задействованы около 17 тысяч человек.

«Коммунисты России» раскритиковали присуждение премии мира структуре ООН

Сергей Малинкович не разделяет мнение Нобелевского комитета об эффективности ВПП.

«Как специалист по странам третьего мира скажу: ничего не изменилось. Как голодали, так и продолжают голодать. Какие там программы, все это ерунда. Любой турист, если он хочет посмотреть что такое голод, пусть едет в Африку, где даже самые развитые страны, вроде ЮАР или Египта страдают. Азия то же самое, и даже Индия, которая пытается конкурировать с Китаем. Но даже в столице Дели мы видим жуткие трущобы. <...> ООН давно обанкротилась, а премия дана не заслужено», — убежден собеседник ПС.

 

По оценке Малинковича, среди нынешних претендентов на Нобелевскую премию мира самым достойным был экс-президент Бразилии Лула да Силва, возглавлявший страну с 2002 по 2010 год. Его рейтинги популярности были рекордными, известный левыми взглядами да Силва смог обеспечить рост экономике страны.

«Он без ООН вырвал страну из нищеты и поднял уровень жизни. Он отправил учиться миллионы детей. Он ввел программу программу, по которой родители  получали деньги за то, что их дети ходят в школу. Из-за бедности детей отправляли с работать с малолетства. И много у него так. Но американцы посадили его в тюрьму по фальсифицированному обвинению (в 2018 Лула да Силва сел в тюрьму по обвинению в коррупции, но в 2019 году суд выпустил его на свободу — прим.ред.)»

Не меньше заслуживают награду те, кто способствует установлению мира на Ближнем Востоке, продолжил собеседник издания. Например, президент Сирии Башар Асад, который при содействии РФ продолжает сохранять и развивать светское государство.

«Это люди, которые добрились чего-то. Их усилия по установлению мира и улучшению жизни людей очевидны. Но такого в ООН нет. Эта организация давно утратила свой авторитет. Они допустили войну в Ливии, бомбардировку в Югославии. А где ООН в Карабахе? Они что-то сделали, чтобы нормализовать ситуацию в Белоруссии? В Киргизии сейчас черт знает что, и где ООН? — возмущается Малинкович. — Ощущение, что они долго думали-думали на счет премии и решили: ни себе, ни людям. Либо кто-то решил утопить эти деньги в мутных водах в этот и так непростой период коронавируса».

«Коммунисты России» раскритиковали присуждение премии мира структуре ООН

 

Ранее «Коммунисты России» предлагали присудить престижную премию генсеку СССР Леониду Брежневу посмертно. Председатель партии Максим Сурайкин требовал отменить норму о том, что Нобелевскую премию может получить только ныне живущий человек. Малинкович объяснил «Политике Сегодня» почему кандидатура Брежнева должна быть рассмотрена комитетом.

В 2020 году на премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций — число кандидатов стало одним из самых больших в истории награды. Впрочем, рекорд 2016 года все же побить не удалось: тогда среди соискателей премии было 376 претендентов. Не менее конкурентная борьба за премию может развернуться и в 2021 году.

На соискание премии были выдвинуты кандидатуры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера не раз попадали в список номинантов. В частности, Путина выдвигали на премию мира в 2016 году, а Трампа — в 2018-м.

Нобелевская премия мира не в первый раз присуждается организации, а не конкретному деятелю. Так, в 2013 году ее получила другая структура ООН — Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) за вклад в уничтожение химического оружия в Сирии. Размер премии в этом году — 10 миллионов крон (1,1 млн долларов или более 900 тыс евро). Обычно средства идут на благотворительность.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #нобелевская премия #коммунисты россии

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