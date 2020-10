«Коммунисты России» раскритиковали лауреата Нобелевской премии мира

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, ранее раскритиковавший выдвижение блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира, остался недоволен и итоговым решением Нобелевского комитета, который в итоге присудил престижную награду Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

В беседе с «Политикой Сегодня» Малинкович заявил, что организация уже давно не справляется с обязанностями по разрешению международных проблем.

Премию мира присудили ВПП за «борьбу с голодом», а также за «вклад в улучшение условий для мира в регионах, пострадавших от конфликтов». С 1963 года Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь неимущим в развивающихся странах, включая жертв военных действий, природных и техногенных катастроф. В программе задействованы около 17 тысяч человек.

Сергей Малинкович не разделяет мнение Нобелевского комитета об эффективности ВПП.

