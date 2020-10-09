Цифровая «подделка» Тихановской пробралась в парламент Дании

На онлайн-заседании датского парламента 6 октября 2020 года присутствовал неизвестный человек. Некто под именем белорусского оппозиционного политика Светланой Тихановской 40 минут следил за дискуссией, которая была посвящена Белоруссии, скрывшись за темным экраном монитора.

На официальном сайте парламента Дании сообщается, что неизвестный не включил веб-камеру сославшись на «поломку»:

«Парламентарии обсудили, как можно поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. Когда началась встреча, у Светланы Тихановской и ее сотрудников возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому увидеть ее не удалось. Встреча продолжалась около 40 минут. Участники дискуссии поняли, что скрытая персона не голосует. Только после этого было принято решение закрыть заседание».

Датские парламентарии связались со штабом Тихановской, где им объяснили, что та не могла принимать участие в этом заседании. На сайте законодательного органа страны сообщается, что в ходе встречи «не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании». Впрочем, в комментарии председателя комитета Мартина Лидегорда все же слышались нотки беспокойства:

«Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, конечно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений».

Алексей Столяров, более известный в сети, как пранкер Лексус, рассказал «Политике Сегодня», что проблема цифрового вмешательства в политику существует уже давно. Однако блогер, который сам не раз разыгрывал ведущих мировых политиков и вел с ними часовые беседы от чужого лица, не удивился виртуальной «подставе» Тихановской.

«Здесь ничего сенсационного нет, я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры. Но пока нет официальной видеозаписи с заседания парламента Дании комментировать тут нечего. Проблема угрозы для мировой политики уже давно обозначена, никто пока не защищен от подобных вмешательств из онлайна. Личные данные людей находятся в опасности, что уж говорить про парламент Дании. Этот случай может послужить уроком для остальных политиков, как стоит относиться к цифровому миру сейчас», — сказал Столяров.

Директор направления «Кибербезопасность для населения», специалист по информационной безопасности Олег Седов согласился с пранкером: современные технологии дошли до такого уровня, что вполне могут напрямую вмешиваться практически в любые политические процессы. Специалист привел пример из собственной практики:

«На одной конференции нам, как специалистам, показали видеозапись с речью Барака Обамы [экс-президент США]. Попросили определить, настоящее это видео или нет. Мы бурно спорили примерно 30 минут и пришли к выводу, что запись создана с помощью нейросетей. Подделку выявили только после того, как увидели, что Обама на видео очень нехарактерно для него сложил руки. Он так никогда не делал, к тому же они были статичны. Тем не менее нам, экспертам с опытом, потребовалось полчаса, чтобы это определить».

Седов допустил, что европейские страны не впервые могли столкнуться с цифровым образом Тихановской. Оппозиционный политик несколько раз выступала перед политиками будучи в маске. Такую виртуальную копию можно создать в домашних условиях, объяснил эксперт. Достаточно подделать только глаза, ведь все остальное скрыто за маской и распущенными волосами.

«То, что подобные подделки возможны, никакого сомнения не вызывает. Вопрос не в технологии, а в том, какие заявления произносят такие виртуальные копии. В современном мире, особенно в киберсреде, любая истина и авторитет нуждаются в проверке и доказательствах. Не могу сказать, что подобные технологии [нейросети] доступны сейчас каждому человеку, но все же они очень широко распространены», — добавил Седов.

Специалист по кибербезопасности подытожил, что со временем подобных цифровых подделок и фейков может стать еще больше. Правительству каждой страны стоит уделять большое внимание проверке участников таких онлайн-конференций, а по возможности лучше и вовсе отказаться от виртуальных дискуссий.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

В конце августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета, как в случае Тихановской, до пяти лет.

Сама Светлана Тихановская находится в Литве с середины августа 2020 года. Оттуда она руководит протестами на территории Белоруссии. Политик называет себя «единственным лидером, которого выбрал белорусский народ» и дает наставления согражданам через видеобращения. В настоящий момент в базе МВД указано, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «разыскивается по статье УК».