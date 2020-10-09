Оператор "СП-2" отреагировал на конфликт Польши с "Газпромом"

Решение о наложении штрафа на "Газпром" польским антимонопольным регулятором оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG не комментирует. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Российский газопровод создается для того, чтобы укрепить надежность поставок топлива для всего энергорынка Евросоюза. Кроме того, "Северный поток — 2" будет способствовать развитию более конкурентного газового рынка в европейских странах, отметили в компании.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее сообщил, что оштрафовал "Газпром" по делу о строительстве газопровода на сумму около 7,6 млрд долларов. Кроме того, ведомство оштрафовало европейских партнеров проекта на общую сумму 61 млн долларов. Также оно обязало последних в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании "Северного потока — 2".