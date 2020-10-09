Программа кешбэка за туры по России устоит перед новой волной COVID-19

Программа возврата части средств за поездки по России от Ростуризма будет успешно действовать, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко в комментарии «Политике Сегодня».

«Не реагировать [на пандемию — прим. ред.], конечно, невозможно. Безусловно, это наложит определенный отпечаток. Но, как говорил наш президент, нам теперь с этим нужно научиться не только жить, но и работать. Ну и отдыхать, естественно», — сказал эксперт по туризму в беседе с корреспондентом ПС.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что второй этап программы кешбэка за поездки по России начнется 15 октября и продлится полтора месяца. В течение этого времени все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание, отметила Догузова.

Программа туристического кешбэка продлена до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Подробнее о новых условиях: https://t.co/37lWXwWKlE — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) October 1, 2020

Россияне могут воспользоваться уже готовыми пакетными турами, либо приобрести проживание самостоятельно. Программа охватывает и новогодние праздники, что, по мнению Ростуризма, позволит отметить их более доступно.

«Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими, доступными и удобными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей — можно отправляться на короткие путешествия на выходные», — сказала глава агентства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре призвали семьи с детьми не отправляться в путешествия на юг, а отдохнуть дома или на свежем воздухе на даче. С такой рекомендацией выступила глава ведомства Анна Попова, ссылаясь на сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не везти детей на юг из-за роста заражений коронавирусной инфекцией:https://t.co/0lky0azRmg pic.twitter.com/Se7ECbjqHa — Известия (@izvestia_ru) October 8, 2020

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — передает слова Поповой «Российская газета».

По мнению Александра Осауленко, расширенное окно продаж туров минимизирует скопление россиян в конкретных местах отдыха. Собеседник издания посоветовал гражданам рассмотреть другие регионы страны, где эпидемиологическая ситуация более спокойная, и запланировать отдых на более поздние даты, например, в зимний период.

«Второй этап кешбэка — это более значительный период и покупки тура, и его реализации. Надо понимать, что во всех регионах России санитарно-эпидемиологическая ситуация разная. Мы с вами говорим о том, что в 60 регионах наблюдается прирост, но у нас 85 регионов, поэтому можно посмотреть другие варианты. Потом можно брать, например, не на 16 октября, а посмотреть на декабрь месяц, новогодние праздники. И так далее», — предложил Осауленко.

Кроме того, директор «Турпомощи» выразил надежду, что правительство учредит программу кешбэка за путешествия по России в качестве национального проекта. По его мнению, такая возможность для россиян должна быть ежегодной вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Нам все равно придется в ближайшей перспективе, не только до конца года, но и вообще в принципе в жизненном плане, с чем-то считаться, к чему-то привыкать, на что-то обращать внимание. Как раньше мы жить уже не будем. Все это вносит в нашу жизнь коррективы», — подытожил Осауленко.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что въезд между регионами ограничен. Ранее об этом сообщили на сайте правительства Орловской области, где с 12 октября начнут работать круглосуточные учетно-заградительные посты.

Песков опроверг возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса https://t.co/9On0vfYIxB — Ведомости (@Vedomosti) October 2, 2020

По словам Пескова, жестких ограничительных мер «как не было, так и нет». Однако он допустил контроль въезжающих в тот или иной регион.