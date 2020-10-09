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16:45   9 Октября 2020
Россия

Программа кешбэка за туры по России устоит перед новой волной COVID-19

Программа кешбэка за туры по России устоит перед новой волной COVID-19

Программа возврата части средств за поездки по России от Ростуризма будет успешно действовать, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко в комментарии «Политике Сегодня».

«Не реагировать [на пандемию — прим. ред.], конечно, невозможно. Безусловно, это наложит определенный отпечаток. Но, как говорил наш президент, нам теперь с этим нужно научиться не только жить, но и работать. Ну и отдыхать, естественно», — сказал эксперт по туризму в беседе с корреспондентом ПС.

Программе кешбэка за туры по России предрекли долгую жизнь

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что второй этап программы кешбэка за поездки по России начнется 15 октября и продлится полтора месяца. В течение этого времени все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание, отметила Догузова.

Россияне могут воспользоваться уже готовыми пакетными турами, либо приобрести проживание самостоятельно. Программа охватывает и новогодние праздники, что, по мнению Ростуризма, позволит отметить их более доступно.

Программе кешбэка за туры по России предрекли долгую жизнь

«Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими, доступными и удобными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей — можно отправляться на короткие путешествия на выходные», — сказала глава агентства.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре призвали семьи с детьми не отправляться в путешествия на юг, а отдохнуть дома или на свежем воздухе на даче. С такой рекомендацией выступила глава ведомства Анна Попова, ссылаясь на сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — передает слова Поповой «Российская газета».

По мнению Александра Осауленко, расширенное окно продаж туров минимизирует скопление россиян в конкретных местах отдыха. Собеседник издания посоветовал гражданам рассмотреть другие регионы страны, где эпидемиологическая ситуация более спокойная, и запланировать отдых на более поздние даты, например, в зимний период.  

Программе кешбэка за туры по России предрекли долгую жизнь

«Второй этап кешбэка — это более значительный период и покупки тура, и его реализации. Надо понимать, что во всех регионах России санитарно-эпидемиологическая ситуация разная. Мы с вами говорим о том, что в 60 регионах наблюдается прирост, но у нас 85 регионов, поэтому можно посмотреть другие варианты. Потом можно брать, например, не на 16 октября, а посмотреть на декабрь месяц, новогодние праздники. И так далее», — предложил Осауленко.

Кроме того, директор «Турпомощи» выразил надежду, что правительство учредит программу кешбэка за путешествия по России в качестве национального проекта. По его мнению, такая возможность для россиян должна быть ежегодной вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Программе кешбэка за туры по России предрекли долгую жизнь

«Нам все равно придется в ближайшей перспективе, не только до конца года, но и вообще в принципе в жизненном плане, с чем-то считаться, к чему-то привыкать, на что-то обращать внимание. Как раньше мы жить уже не будем. Все это вносит в нашу жизнь коррективы», — подытожил Осауленко.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что въезд между регионами ограничен. Ранее об этом сообщили на сайте правительства Орловской области, где с 12 октября начнут работать круглосуточные учетно-заградительные посты.

По словам Пескова, жестких ограничительных мер «как не было, так и нет». Однако он допустил контроль въезжающих в тот или иной регион.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#туры #поездки по стране #коронавирус #кешбэк

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