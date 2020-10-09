Надежды Польши получить от «Газпрома» деньги за СП-2 рухнут после суда ЕС

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. Однако энергетической компании не придется его оплачивать, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау выразил уверенность в том, что строительство российского газопровода «Северный поток – 2» еще можно остановить. Данный проект, по словам польского министра, якобы ведет к расколу между странами Европы и к их зависимости от России, поэтому от него необходимо отказаться.

Комментируя позицию Польши, Игорь Юшков отметил, что таким образом Варшава демонстрирует лояльность Соединенным Штатам Америки.

«С экономической же точки зрения Варшаве выгоден "Северный поток — 2", поскольку благодаря ему на рынке Германии образуются излишки, что позволит Польше дешево скупать газ», — отметил эксперт.

Штаты просто используют Польшу, заставляя ее действовать вопреки собственным экономическим интересам, добавил Юшков. Им это нужно, чтобы выдавить Россию с европейского газового рынка и расчистить там место для сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства.

Он назвал необоснованными обвинения Москвы в том, что она якобы хочет сделать Европейский Союз зависимым от своих энергоресурсов. Дело в том, что в регион и так поставляется российский газ, но не напрямую, а через Украину. А после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» этот же энергоноситель пойдет по прямому газопроводу, минуя Незалежную.

«Просто появится еще один маршрут доставки. Соответственно, этот проект не может увеличить зависимость Европы от российского газа», — объяснил аналитик.

Все отсылки Польши к тому, что российский газопровод якобы нарушает права человека, являются полностью надуманными. Это лишь отговорки и популизм, уверен Юшков. Россия поставляет в Европу газ более 50 лет и до сих пор не возникало никаких претензий к гражданским правам. Даже в советские годы.

«Интересно, что Польша покупает газ у Катара или нефть у Саудовской Аравии, где с правами человека дела обстоят, мягко скажем, не лучшим образом. Но им это не мешает», — напомнил Юшков.

У Польши нет никаких оснований помешать достройке российского газопровода, уверен эксперт. Решение ее антимонопольного регулятора будет обжаловано в европейском суде. Шансов, что Польша выиграет в этом разбирательстве и сможет получить какие-то деньги, очень мало.

«Когда дело дойдет до суда ЕС, эта история развалится и "Газпром" ничего выплачивать не будет», — прогнозирует специалист.

Кроме того, и возможные санкции из-за «дела Навального», добавил Юшков в заключение беседы, вряд ли затронут «Северный поток — 2». Если они и будут введены, то, скорее всего, будут носить персональный характер.