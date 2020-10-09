Пранкер Лексус оценил инцидент с Тихановской в парламенте Дании

В датском парламенте неизвестный представился белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской. В течение 40 минут он от лица координатора протестов в Минске наблюдал за закрытой дискуссией о политике Дании в отношении Белоруссии.

Российской блогер Алексей Столяров, более известный в сети, как пранкер Лексус, не сильно удивился подобному инциденту. По его словам, за свою практику он часто разговаривал с мировыми политиками по целому часу, при этом оставаясь нераскрытым.

«Здесь ничего сенсационного нет, я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры. Но пока нет официальной видеозаписи с заседания парламента Дании комментировать тут нечего. Проблема угрозы для мировой политики уже давно обозначена, никто пока не защищен от подобных вмешательств из онлайна. Личные данные людей находятся в опасности, что уж говорить про парламент Дании», — заявил Столяров.

В беседе с «Политикой Сегодня» пранкер указал, что этот случай должен послужить примером для остальных европейских политиков, которые закрывают глаза на проблему цифровой безопасности внутри государств.

В начале заседания законодательного органа Дании неизвестный, назвавшись именем Тихановской, не включил веб-камеру, сославшись на «поломку оборудования». Такого объяснения датским парламентариям оказалось достаточно. Только спустя 40 минут политики заметили, что «Светлана Тихановская» не участвует в голосовании.

После экстренного окончания заседания датские парламентарии связались со штабом Тихановской, где им объяснили, что та не могла принимать участие в этой дискуссии. На официальном сайте законодательного органа страны сообщается, что в ходе встречи «не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании».

Россия объявила Светлану Тихановскую в розыск в соответствии с соглашением Союзных государств. В настоящий момент в базе МВД указано, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «разыскивается по статье УК».

Напомним, что с середины августа 2020 года Тихановская находится в Литве, откуда и руководит протестами на территории Белоруссии. Она называет себя «единственным лидером, которого выбрал белорусский народ» и дает наставления согражданам через видеобращения.