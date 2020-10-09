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14:35   9 Октября 2020
Политика

Песков рассказал про возможные ограничения на фоне ситуации с COVID-19

Песков рассказал про возможные ограничения на фоне ситуации с COVID-19

Правительство России предпримет определенные меры, если количество заразившихся коронавирусной инфекцией будет дальше расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков РИА Новости.

Политик утверждает, что пока не стоит обсуждать, какие меры будут приняты. Если ситуация усложнится и количество заболевших будет увеличиваться, штаб правительства рассмотрит тему и на уровне регионов.

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Автор: Илья Романович
#россия #песков #коронавирус

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