Альтштейн призвал не паниковать из-за роста числа пациентов с COVID-19

Профессор НИЦЭМ имени Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн оценил сложившуюся эпидемиологическую обстановку, вызванную коронавирусом, в России, передает телеканал "360".

Говорить о серьезность второй волны коронавирусной инфекции в Российской Федерации пока рано. За последние сутки медики выявили 12 126 новых пациентов с COVID-19. Бить тревогу не стоит, если пик в этот раз составит 13-14 тыс. случаев заболевания в сутки, считает специалист.

Коронавирус не стал злее, чем в весенний период. С того момента борьбы с распространением заболевания мало что изменилось, в частности, показатели летальности. На каком уровне она сохранится в будущем — непонятно, высказался Альтштейн.