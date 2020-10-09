Заявления США о том, что Россия якобы мешает им создать свою вакцину, делаются на фоне того, что в Соединенных Штатах все еще нет своего препарата. А этот рынок прибылен, сообщает iReactor со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея Климова.

Глава американской контрразведки Уильям Эванин заявил, что Россия, Китай и Иран якобыпытаются помешать США создать свою вакцину от коронавирусной инфекции. Подобные публикации появляются часто, и без аргументации больше похожи на записки из сумасшедшего дома, считает Климов.

Основной целью американских структур является создание сфабрикованных обвинений по всей планете, то есть ведение глобальной информационной войны. Соединенные Штаты проводят политику дискредитации соперников, особенно если помнить то, что первая эффективная вакцина от COVID-19 была создана и зарегистрирована Россией, заметил сенатор. Таким образом Вашингтон пытается прикрыть свои неудачи на научном фронте. Подобная ситуация похожа на шумиху вокруг газовой магистрали "Северный поток — 2", подчеркнул он.