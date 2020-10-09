Рар: встреча Меркель и Тихановской содержит для России четкий сигнал

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встречей со Светланой Тихановской продемонстрировала, что Берлин намерен продолжать применять в отношении Белоруссии «мягкую» политику.

Такое мнение, выступая в эфире телеканал «Россия-1», высказал немецкий политолог Александр Рар.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник, 6 октября, лидер белорусских антиправительственных протестов Светлана Тихановская встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе 45-минутной беседы оппозиционер сообщила Меркель, что Белоруссия ожидает от Германии инвестиционной поддержки, а также помощи для гражданских организаций и независимых медиа. Это, по ее словам, позволило бы стране преодолеть последствия нынешнего кризиса.

Подобными встречами, по мнению Александра Рара, Евросоюз подает России четкий сигнал о том, что он заинтересован в переориентировании белорусской политики на Запад.

Решение Европы не вводить в отношении Белоруссии жесткие санкции свидетельствует о нежелании Германии обострять противостояние с Россией, уверен политолог. Москва занимается решением многих мировых проблем, в том числе и в Ближневосточном регионе.

«Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Беларусь, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое все-таки очень близко к Германии и Франции», — считает Рар.

Однако, добавил немецкий политолог, Запад приложит все усилия, чтобы Белоруссия не развернулась в сторону России и не создала с ней Союзное государство.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии вечером 9 августа 2020 года, когда Центризбирком объявил предварительные результаты пошедших в стране президентских выборов. Соперница действующего главы государства Александра Лукашенко не согласилась с объявленными итогами подсчета голосов, и ее сторонники вышли на акции протеста.

Вскоре Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, откуда обращается к протестующим, записывая видеоролики. Из прибалтийской республики она заявила, что создала и возглавила Координационный совет для трансфера власти.

Сейм Литвы отказался признать прошедшие в Белоруссии президентские выборы легитимными, а победившего на них Александра Лукашенко – законно избранным главой государства. При этом Сейм считает президентом Белоруссии Светлану Тихановскую.

Официальные власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета по трансферу власти. Также они разработали план вывода страны из кризиса, согласно которому до 2022 года в конституцию страны будут внесены изменения, передающие часть президентской власти парламенту и правительству.