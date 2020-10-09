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13:59   9 Октября 2020
Политика

Режим ЧП объявили в столице Киргизии

Режим ЧП объявили в столице Киргизии

Режим чрезвычайного положения установлен в Бишкеке. Соответствующее решение принял глава Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков. Об этом рассказали в пресс-службе киргизского лидера.

Действие режима ЧП начинается с 22:00 9 октября, отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали о том, что Жээнбековым направлено поручение Генеральному штабу республики с требованием ввести в столицу подразделения вооруженных сил, чтобы обеспечить правопорядок. Военные также будут пресекать любые попытки столкновений с участием тех, кто вышел на улицы города.

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Автор: Василий Пименов
#чп #киргизия #бишкек #жээнбеков

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