Режим ЧП объявили в столице Киргизии

Режим чрезвычайного положения установлен в Бишкеке. Соответствующее решение принял глава Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков. Об этом рассказали в пресс-службе киргизского лидера.

Действие режима ЧП начинается с 22:00 9 октября, отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали о том, что Жээнбековым направлено поручение Генеральному штабу республики с требованием ввести в столицу подразделения вооруженных сил, чтобы обеспечить правопорядок. Военные также будут пресекать любые попытки столкновений с участием тех, кто вышел на улицы города.