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13:55   9 Октября 2020
Экономика

Налоговая опровергла часть сведений о получении вычета для пенсионеров

Налоговая опровергла часть сведений о получении вычета для пенсионеров

В Сети появилась неверная информация о получении налогового вычета для российских пенсионеров. Опровержение этих сведений и корректные способы предоставили "ФедералПресс".

В инструкции с неверными данными пенсионерам предлагается заказать на "Госуслугах" выписку о состоянии счета. Однако в налоговой службе эти сведения не примут и в вычете сразу откажут.

Сотрудники ФНС привели два единственно возможных способа для получения налогового вычета. Пенсионеру необходимо предоставить им платежные документы об уплате взносов в ПФР через банк, либо отправить справку работодателя о суммах взносов, удержанных из зарплаты в качестве взноса в ПФР.

Не так давно стало известно о введении льготного налогового вычета для самозанятых несовершеннолетних россиян с 2021 года.

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Автор: Борис Нестеров
#пенсионеры #фнс #налоговый вычет

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