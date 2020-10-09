Налоговая опровергла часть сведений о получении вычета для пенсионеров

В Сети появилась неверная информация о получении налогового вычета для российских пенсионеров. Опровержение этих сведений и корректные способы предоставили "ФедералПресс".

В инструкции с неверными данными пенсионерам предлагается заказать на "Госуслугах" выписку о состоянии счета. Однако в налоговой службе эти сведения не примут и в вычете сразу откажут.

Сотрудники ФНС привели два единственно возможных способа для получения налогового вычета. Пенсионеру необходимо предоставить им платежные документы об уплате взносов в ПФР через банк, либо отправить справку работодателя о суммах взносов, удержанных из зарплаты в качестве взноса в ПФР.

Не так давно стало известно о введении льготного налогового вычета для самозанятых несовершеннолетних россиян с 2021 года.