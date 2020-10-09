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13:52   9 Октября 2020
Политика

Участники ЕАЭС задумались о возобновлении авиасообщения в союзе

Участники ЕАЭС задумались о возобновлении авиасообщения в союзе

ЕАЭС проработает возобновление авиаполетов между странами-участницами. Участники союза подписали документ о проработке этого вопроса 9 октября.

Большинство стран мира приостановили международное авиасообщение весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Власти государств приняли такое решение в целях нераспространения COVID-19. В настоящий момент некоторые страны уже открыли свои границы для иностранных туристов.

Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия входят в состав ЕАЭС. Власти стран подписали соглашение о сотрудничестве в рамках этого союза 1 января 2015 года. Этот договор нацелен на углубление сотрудничества стран в разных отраслях.

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Автор: Борис Нестеров
#авиасообщение #еаэс #коронавирус

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