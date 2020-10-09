Названа возможная причина смерти адвоката Каплана

Российский адвокат Александр Каплан умер в Москве из-за последствий коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Известный адвокат скончался на 68-м году жизни в столичной больнице. Смерть наступила из-за осложнений после того, как Каплан переболел коронавирусом. Также известно, что в клинике продолжает лечение супруга Каплана. По словам врачей, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Александр Каплан перед смертью занимался делом о краже у главы правления "Роснано" Анатолия Чубайса. Адвокат защищал сторону Мусы Садаева.