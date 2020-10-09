Экс-замминистра образования Архангельской области задержан за педофилию

Бывшего заместителя министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних, пишет ФАН.

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в педофилии, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Стало известно, что чиновник 8 октября ушел в отпуск, а в пятницу утром был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно на месте трудовой деятельности. По словам источника в администрации региона, Гнедышеву предъявят обвинение по статьям "Развратные действия" и "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".

В здании правительства Архангельской области были проведены обыски и изъята техника, подозреваемый чиновник задержан на 48 часов.