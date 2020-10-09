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13:26   9 Октября 2020
Политика

Лавров опечален деградацией отношений с ЕС на фоне "дела Навального"

Лавров опечален деградацией отношений с ЕС на фоне "дела Навального"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с введением санкций против РФ из-за так называемого дела Алексея Навального.

Лавров признался, что опечален деградацией отношений с Евросоюзом, вызванной ситуацией с "отравлением" Навального.

Он также осудил возможное введение новых санкций против Москвы и добавил, что Россия не может расследовать дело блогера в отсуствие фактов.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что Алексей Навальный разрабатывает план действий на встречах с ЦРУ в Германии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лавров #навальный

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