13:26 9 Октября 2020Политика
Лавров опечален деградацией отношений с ЕС на фоне "дела Навального"
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с введением санкций против РФ из-за так называемого дела Алексея Навального.
Лавров признался, что опечален деградацией отношений с Евросоюзом, вызванной ситуацией с "отравлением" Навального.
Он также осудил возможное введение новых санкций против Москвы и добавил, что Россия не может расследовать дело блогера в отсуствие фактов.
Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что Алексей Навальный разрабатывает план действий на встречах с ЦРУ в Германии.