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13:24   9 Октября 2020
Общество

Кремль не следил за вручением Нобелевской премии мира

Кремль не следил за вручением Нобелевской премии мира

Кремль не следил за вручением Нобелевской премии мира, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напряженная повестка дня не позволила Кремлю следить за вручением награды. Песков также отметил, что ему неизвестно о работе этой программы на территории Российской Федерации. В Кремле поздравили ВПП ООН за полезную деятельность.

"Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается", — заметил пресс-секретарь.

Премию получила Всемирная продовольственная программа ООН, а не какой-либо конкретный кандидат. Она была вручена за усилия по борьбе с голодом, вклад по достижению мира в зонах конфликтов. Также было отмечено недопущение использование голода в качестве орудия войны. На количество голодных в мире повлияла и ситуация с коронавируснйо инфекцией.

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Автор: Юлия Яковлева
#оон #кремль #дмитрий песков #нобелевская премия

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