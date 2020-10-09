Политолог объяснил, как России избежать киргизского сценария

Киргизский сценарий не повторится в России, если провести зачистку либеральных активистов, которые планируют провести "цветную революцию". Об этом заявил политолог Руслан Осташко изданию Nation News.

Спикер утверждает, что либералы поддерживают протестующих и желают занять более высокие посты при новой власти. Эти люди выступили против распоряжения о двойном налогообложении, потому что они выводят деньги в офшоры и оплачивают налоги в других странах. Также они планируют устроить госпереворот в России силовым способом. Эксперт считает, что за это должны сажать в тюрьму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность событиями в Киргизии. Местная оппозиция не согласилась с результатами выборов в парламент. После в стране 4 октября начались массовые беспорядки. В результате пострадали более тысячи человек.