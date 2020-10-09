Бывший президент Киргизии назвал события в стране "третьей революцией"

Выступая на митинге экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал происходящие после парламентских выборов события в стране "третьей революцией". Об этом сообщает ТАСС.

Бывший глава Киргизии заявил, что его интересует будущее народа, а не власть. Первым переворотом в стране стала "тюльпановая революция" 2005 года, когда был смещен президент Аскар Акаев. Второй переворот произошел в 2010 году, когда пост главы государства покинул Курманбек Бакиев.

Экс-президент Атамбаев ранее появился на митинге в Бишкеке, пишет РИА Новости. Его сторонники проводят протестную акцию возле здания штаба партии Атамбаева СДПК. Массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября.