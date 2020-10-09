Премьер-министр Армении заявил о готовности мирно решить ситуацию в НКР

Ереван готов возвратиться к мирному процессу в ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Политик добавил, что, по его мнению, действия Азербайджана и Турции сейчас направлены не только против Карабаха, но и против Армении. Конфликт между Арменией и Азербайджаном угрожает НКР гуманитарной катастрофой, уверен Пашинян.

В пятницу 9 октября Ереван, Баку и Москва проведут консультации по решению карабахской ситуации. Главы МИД стран проведут встречу в российской столице.