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12:35   9 Октября 2020
Политика

Премьер-министр Армении заявил о готовности мирно решить ситуацию в НКР

Премьер-министр Армении заявил о готовности мирно решить ситуацию в НКР

Ереван готов возвратиться к мирному процессу в ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Политик добавил, что, по его мнению, действия Азербайджана и Турции сейчас направлены не только против Карабаха, но и против Армении. Конфликт между Арменией и Азербайджаном угрожает НКР гуманитарной катастрофой, уверен Пашинян.

В пятницу 9 октября Ереван, Баку и Москва проведут консультации по решению карабахской ситуации. Главы МИД стран проведут встречу в российской столице.

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Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #армения #карабах #пашинян

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