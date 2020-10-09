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13:14   9 Октября 2020
Россия

Водную блокаду Крыма помогут снять деньги из Москвы

Водную блокаду Крыма помогут снять деньги из Москвы

Правительство России выделит более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя. Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что помимо этих средств регионам дадут более 870 миллионов рублей на разработку дополнительных скважин и ремонт аварийных сетей водоснабжения.

Сенатор Российской Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала «Политике Сегодня», как будут распределяться средства, которые выделило правительство.

«Планируется, что большая часть этих денег уйдет в Севастополь. Они будут потрачены на переброску поверхностных вод с реки Бельбек и Кадыковского карьера. Это даст городу около 55 тысяч кубометров воды в сутки. Более 800 миллионов рублей, которые останутся после этого, направят на бурение новых скважин в Крыму и Севастополе, а также ремонт сетей водоснабжения. Также на эти задачи предусмотрены средства из регионального бюджета», — заявила сенатор.

По словам Ковитиди, система водоснабжения в Республике Крым и Севастополе не менялась еще с советских времен. Сейчас она нуждается не просто в ревизии, а в полной замене, считает сенатор. Именно поэтому вопрос с «водной блокадой» региона находится на жестком контроле у главы республики Сергея Аксенова.

Деньги от правительства РФ «смягчат» водную блокаду Крыма

Для того чтобы эффективно распределить полученные от Москвы средства, власти полуострова привлекают исследователей и ученых, которые помогают составлять карту предстоящих работ:

«Мы привлекаем ученых. Помимо основных моментов они также прорабатывают вопрос опреснения воды. Поэтому проблема с водой в Крыму и Севастополе будет решена, мы твердо в этом уверены. Проблема засухи в Крыму была всегда, а этот вопрос долгое время не решался вообще. Теперь пришло время все это исправлять. Мы, коренные крымчане, с благодарностью относимся к тем мерам, которые предпринимает федеральное правительство в отношении республики», — добавила Ковитиди.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения рассказал, что выделенные Москвой средства будут осваиваться уже в этом году. Так, 175 миллионов рублей направят на ремонт сетей водоснабжения. В настоящий момент власти города ищут подрядчика.

В беседе с «Политикой Сегодня» заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук объяснил, какие первоочередные вопросы в части водоснабжения будут решать власти полуострова.

«Во-первых, ремонт канализационных сетей. Во-вторых, артезианские скважины. В-третьих, ремонт водоводов (специальный туннель для воды в плотине ГЭС – прим. ред.) и их связка друг с другом. В-четвертых, реконструкция некоторых водохранилищ. Поэтому деньги, полученные от российского правительства, нам действительно необходимы. Возможно, они и не решат всех водных проблем региона разом, но они помогут смягчить большинство из них», — полагает общественник.

Деньги от правительства РФ «смягчат» водную блокаду Крыма

Больше всего проблем с местной канализацией, подчеркнул Форманчук. Она сильно изношена и не ремонтировалась со времен СССР. К тому же во время «украинского периода» в Крыму построили много зданий, которые в последствии «осели» на советские канализационные сети. Канализация настолько нагружена, что потери воды на полуострове составляют от 60% до 80% в теплосетях.

«Особенно эта проблема обострилась в симферопольском районе. И нам необходимы эти деньги для реконструкции. Так что Крым очень благодарен российскому премьеру Михаилу Мишустину за такую заботу», — подытожил Форманчук.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за малого количества осадков.

Деньги от правительства РФ «смягчат» водную блокаду Крыма

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику. Сенатор Ольга Ковитиди назвала шаг со стороны Украины актом геноцида.

Ранее спецдокладчику ООН официальное обращение направили члены рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма. Они попросили международную организацию расследовать водную блокаду полуострова.

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Автор: Роман Самойлов
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