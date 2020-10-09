Водную блокаду Крыма помогут снять деньги из Москвы

Правительство России выделит более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя. Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что помимо этих средств регионам дадут более 870 миллионов рублей на разработку дополнительных скважин и ремонт аварийных сетей водоснабжения.

Сенатор Российской Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала «Политике Сегодня», как будут распределяться средства, которые выделило правительство.

«Планируется, что большая часть этих денег уйдет в Севастополь. Они будут потрачены на переброску поверхностных вод с реки Бельбек и Кадыковского карьера. Это даст городу около 55 тысяч кубометров воды в сутки. Более 800 миллионов рублей, которые останутся после этого, направят на бурение новых скважин в Крыму и Севастополе, а также ремонт сетей водоснабжения. Также на эти задачи предусмотрены средства из регионального бюджета», — заявила сенатор.

По словам Ковитиди, система водоснабжения в Республике Крым и Севастополе не менялась еще с советских времен. Сейчас она нуждается не просто в ревизии, а в полной замене, считает сенатор. Именно поэтому вопрос с «водной блокадой» региона находится на жестком контроле у главы республики Сергея Аксенова.

Для того чтобы эффективно распределить полученные от Москвы средства, власти полуострова привлекают исследователей и ученых, которые помогают составлять карту предстоящих работ:

«Мы привлекаем ученых. Помимо основных моментов они также прорабатывают вопрос опреснения воды. Поэтому проблема с водой в Крыму и Севастополе будет решена, мы твердо в этом уверены. Проблема засухи в Крыму была всегда, а этот вопрос долгое время не решался вообще. Теперь пришло время все это исправлять. Мы, коренные крымчане, с благодарностью относимся к тем мерам, которые предпринимает федеральное правительство в отношении республики», — добавила Ковитиди.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире Севастопольского телевидения рассказал, что выделенные Москвой средства будут осваиваться уже в этом году. Так, 175 миллионов рублей направят на ремонт сетей водоснабжения. В настоящий момент власти города ищут подрядчика.

В беседе с «Политикой Сегодня» заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук объяснил, какие первоочередные вопросы в части водоснабжения будут решать власти полуострова.

«Во-первых, ремонт канализационных сетей. Во-вторых, артезианские скважины. В-третьих, ремонт водоводов (специальный туннель для воды в плотине ГЭС – прим. ред.) и их связка друг с другом. В-четвертых, реконструкция некоторых водохранилищ. Поэтому деньги, полученные от российского правительства, нам действительно необходимы. Возможно, они и не решат всех водных проблем региона разом, но они помогут смягчить большинство из них», — полагает общественник.

Больше всего проблем с местной канализацией, подчеркнул Форманчук. Она сильно изношена и не ремонтировалась со времен СССР. К тому же во время «украинского периода» в Крыму построили много зданий, которые в последствии «осели» на советские канализационные сети. Канализация настолько нагружена, что потери воды на полуострове составляют от 60% до 80% в теплосетях.

«Особенно эта проблема обострилась в симферопольском районе. И нам необходимы эти деньги для реконструкции. Так что Крым очень благодарен российскому премьеру Михаилу Мишустину за такую заботу», — подытожил Форманчук.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за малого количества осадков.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику. Сенатор Ольга Ковитиди назвала шаг со стороны Украины актом геноцида.

Ранее спецдокладчику ООН официальное обращение направили члены рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма. Они попросили международную организацию расследовать водную блокаду полуострова.