Создатель "Новичка": симптомов отравления у Навального не было

Симптомы якобы отравления блогера Алексея Навального отсутствовали, заявил разработчик "Новичка" Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также обсудил с Леонидом Ринком возможность отравления блогера боевым веществом. По словам ученого, симптомы отравления "Новичком" у Навального отсутствовали.

"Симптомы, которые отсутствуют у господина Навального, то есть это и миоз [сужение зрачка], и судороги, и обильные выделения, как говорится, из всех отверстий, и так далее. Такого нет, потому что нигде у него никаких признаков подобного не было в его отравлении", – сказал Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.