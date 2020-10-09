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12:15   9 Октября 2020
Армия

Франция анонсировала возможное перемирие Армении и Азербайджана

Франция анонсировала возможное перемирие Армении и Азербайджана

Стороны карабахского конфликта могут на днях заключить перемирие. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно", — сообщили представителю СМИ в Елисейском дворце.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт между Баку и Ереваном. Стороны обвинили друг друга в развязывании военных действий.

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Автор: Юлия Яковлева
#франция #карабах #елисейский дворец

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