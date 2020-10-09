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12:15   9 Октября 2020
Общество

Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН

Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН

Нобелевская премия за 2020 год присуждается Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Нобелевского комитета. 

Нобелевской премии в 2020 году удостоилась Всемирная продовольственная программа. Имя победителя объявили в Twitter-аккаунте, посвященном премии.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и содействующей продовольственной безопасности. За 2019 год благодаря программе помощь получили почти 100 млн людей в 88 странах мира.

Новость дополняется.

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Автор: Илья Романович
#оон #нобелевская премия #Всемирная продовольственная программа

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