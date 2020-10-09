Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН

Нобелевская премия за 2020 год присуждается Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Нобелевского комитета.

Нобелевской премии в 2020 году удостоилась Всемирная продовольственная программа. Имя победителя объявили в Twitter-аккаунте, посвященном премии.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая занимается борьбой с голодом и содействующей продовольственной безопасности. За 2019 год благодаря программе помощь получили почти 100 млн людей в 88 странах мира.

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