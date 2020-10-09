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12:02   9 Октября 2020
Политика

Армения раскрыла подробности встречи по Карабаху в Москве

Армения раскрыла подробности встречи по Карабаху в Москве

Запланированные переговоры в Москве с участием министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении пройдут в рамках вопроса об остановке боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, на встрече также будет обсуждаться гуманитарная ситуация в регионе. Представитель дипведомства Армении добавила, что министр иностранных дел страны уже вылетел в столицу России, которая выступила в качестве площадки для переговоров между сторонами конфликта.

В качестве дополнительных тем консультаций Нагдалян назвала обмен телами погибших и удерживаемыми лицами.

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Автор: Илья Романович
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