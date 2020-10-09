"Медиазону" заподозрили в иностранном финансировании

Интернет-СМИ "Медиазона" может спонсироваться за счет иностранных покровителей, сообщает Telegram-канал "Фонд Бабла с Коррупцией".

Недавно "Медиазона", а также "Проект.Медиа" стали обладателями 1,3 миллиона рублей, которые им вручили Фонд Фритта Орда и Фонд "Цайт" в рамках премии в поддержки независимой журналистики в странах Восточной Европы, пишет канал.

Оба издания известны тем, что публикуют на своих страницах материалы, которые представляют в негативном свете события, происходящие в России. Ранее статья, вышедшая в "Медиазоне" о смертности среди врачей, подвергалась жесткой критике. А некогда работавший в "Проекте" художник рассказал, что ему нередко приходилось наблюдать за фальсификацией справок и отчетов.

Сейчас в деятельности "Медиазоны" можно наблюдать все признаки СМИ-иноагента. А главу "Проекта.Медиа" Романа Баданина надо признать физлицом-иностранным агентом.